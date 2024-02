PayPal Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie von Paypal eine Rendite von -19,1 Prozent erzielen. Dies bedeutet, dass sie im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor um 25,64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt, der bei 6,53 Prozent liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen", die eine durchschnittliche Rendite von 10,32 Prozent erzielt haben, liegt Paypal aktuell 29,42 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Paypal basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion überwiegend negativ, wobei nur an zwei Tagen positive Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert. Diese Stimmung führt heute zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Interessanterweise ergaben jedoch tiefgreifende und automatische Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Dividende weist die Aktie von Paypal eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Paypal abgegeben haben, fällt insgesamt positiv aus. Von insgesamt 21 Bewertungen waren 14 positiv, 7 neutral und keine negativ. Auch in aktuellen Berichten ergibt sich eine ähnliche positive Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Paypal liegt bei 89,55 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 40,63 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung erhält das Paypal-Wertpapier insgesamt ein Rating von "Gut".

