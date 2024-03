PayPal Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Die Anlegerdiskussionen über Paypal auf sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Insgesamt konnten vier Handelssignale ermittelt werden, davon 4 Gut- und 0 Schlecht-Signale. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Paypal in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Paypal insgesamt 18 Analystenbewertungen, deren durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 11 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Paypal, aber aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 81,18 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 25,33 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Aktie von Paypal im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,89 Prozent erzielt, was 25,66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 14,12 Prozent, wobei Paypal aktuell 28,02 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich zurückgegangen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Paypal.