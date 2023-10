PayPal-Aktie: Venmo-Effekt!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die PayPal-Aktie durchlebt in letzter Zeit rauere Gewässer. Mit einem Kursverlust von rund -0,6 % in den letzten fünf Handelstagen und einer -5 % Bewegung in den vergangenen 30 Tagen zeigt der Finanzdienstleister eine klare Abwärtsdynamik. Mehrere gleitende Durchschnitte, die in der technischen Analyse oft als Richtungsindikatoren verwendet werden, wie der 200-Tage-Durchschnitt (GD200), der 100-Tage-Durchschnitt (GD100) und der 38-Tage-Durchschnitt (GD38), zeichnen alle ein eher düsteres Bild. In allen Fällen liegt der aktuelle Kurs von 58,00 USD unter den fallenden Durchschnitten. Kurz gesagt, die Bären scheinen das Spielfeld zu dominieren.

Neue Partnerschaft mit Apple Wallet

Jedoch bringt die jüngste Nachricht, dass PayPal- und Venmo-Karten jetzt zu Apple Wallet hinzugefügt werden können, einen Hoffnungsschimmer. Mit...