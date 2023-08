PayPal-Aktie: Das Unternehmen steht kurz vor einer Revolution!

PayPal hat am Dienstag an den Börsen nur geringe Bewegungen verzeichnet, doch das Aufsehen erregt der Finanzdienstleister mit einer anderen Nachricht: Der Einstieg in die Welt der Digitalwährungen. Bedeutungsvoll ist dies für die Anleger und zeigt den innovativen Weg, den PayPal beschreitet. Darüber hinaus zeigen sich Analysten von den Kurszielen des Unternehmens beeindruckt.

PayPal: Ein bemerkenswerter Schritt

Obwohl es bereits unzählige Kryptowährungen gibt, markiert PayPals Vorstoß in diesen Bereich einen beachtlichen Meilenstein. Die neu eingeführte digitale Währung “Paypal USD” ist an den US-Dollar gekoppelt und soll Kunden des Unternehmens in Amerika zur Verfügung stehen. Diese sogenannten “Stablecoins” könnten zum Preis von 1 Dollar pro Einheit erworben werden, teilt PayPal mit – sie können also zu diesem Preis...