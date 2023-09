PayPal-Aktie: Der Untergang?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die PayPal-Aktie hat in der jüngsten Zeit einen Aufschwung erlebt, allerdings bleibt die Lage in der digitalen Zahlungswelt komplex. Während Unternehmen wie ARK Investment Management ihre Anteile in schwächelnden Paytech-Firmen wie Adyen erhöhen, sehen wir bei der PayPal-Aktie ein Wachstum von 3,5 % in nur einer Woche. Warum ist das so? Die Welt hat sich nach der Pandemie verändert.

Verbraucher erwarten jetzt ein nahtloses Einkaufserlebnis, sowohl online als auch offline, und sie nutzen immer mehr digitale Zahlungsoptionen. Bargeld verliert an Bedeutung, und digitale Geldbörsen wie Apple Pay sind auf dem Vormarsch. In diesem dynamischen Umfeld könnte PayPal eine sichere Wette sein, aber wie bei jedem Investment gilt: Vorsicht ist geboten.

Technische Indikatoren der PayPal-Aktie