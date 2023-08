PayPal-Aktie: Unglaubliche Wertminderung von 47 %!

Am Freitag hat PayPal an den Finanzmärkten nicht gerade einen positiven Eindruck erweckt. Die Notierungen verzeichneten einen deutlichen Rückgang von -1,7 %. Im Gesamtbild zeugt dies noch nicht von einer vielversprechenden Prognose für die kommenden Wochen. Auch jüngste Ereignisse schienen laut Beobachtern und Analysten die Aktie nicht in eine dynamisch verbesserte Situation zu bringen.

Zusammenfassende Punkte:

Erinnern lässt sich daran, dass PayPal vor kurzem eine digitale Währung auf den Markt gebracht hat. Dieses Ereignis hätte theoretisch potentiell mehr Aufmerksamkeit auf dem Markt erregen können.