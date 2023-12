PayPal-Aktie: Ungeheuerlich!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal ist am Markt derzeit zu wenig wert, meinen zahlreiche Beobachter. Am Freitag ging es für den Titel aus den USA um -0,2 % nach unten. Damit summieren sich die Wochenergebnisse zu einem Plus von etwas mehr als 3,2 %. Das ist ein Fingerzeig in die richtige Richtung, so die Meinung von Beobachtern. Kurzfristig ist die Aktie zurück in einem etwas stärkeren Aufwärtstrend, der indes noch keinen Durchbruch darstellt!