PayPal Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem und mehrheitlich negativ über die Aktie von Paypal diskutiert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Paypal, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Analytische Untersuchungen zeigten jedoch, dass insgesamt mehr "Gut"-Signale abgegeben wurden als negative Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Finanzen" erzielte die Aktie von Paypal im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,84 Prozent, was 24,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 9,22 Prozent, wobei Paypal aktuell 29,06 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Analysten haben die Aktie der Paypal in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 15 positiven, 7 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen eine Gesamteinschätzung von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 90,29 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 53,31 Prozent bedeutet und somit die Einstufung "Gut" ergibt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aktie beträgt aktuell 17,18 und liegt damit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

