PayPal-Aktie: Unfassbar! 100 Dollar sind in Sicht

PayPal macht sich aktuell wieder auf den Weg nach oben. Das Finanzdienstleistungsunternehmen hat in diesen Tagen zunächst einen deutlichen Abwärtsmarsch einlegen müssen – und konnte am Donnerstagabend einen Gewinn von 3,16 % an den US-Börsen verbuchen. Dies ist angesichts der Nähe zur Marke von 100 Dollar bemerkenswert. Es gab jüngst einige Bewertungen für das Unternehmen. PayPal: Jetzt ein Kauf? Es… Hier weiterlesen