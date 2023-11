PayPal-Aktie: Um Gottes Willen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal befindet sich mit dem Handel vom Montag schon wieder im Rückwärtsgang. “Um Gottes Willen”, so ein Beobachter. Kaum hatte PayPal die Überholspur avisiert, ging es nun um -2,7 % abwärts. Das ist schwach. Denn damit testen die Finanzdienstleister aktuell die Untergrenze von 50 Euro und werden sich nicht schnell genug in den Aufwärtstrend schieben können. Chartanalysten hatten wiederholt darauf verwiesen, die Aktie müsste auf 60 Euro klettern, um wieder in den erhofften Aufwärtstrend zu gelangen – aus charttechnischer Sicht. Dennoch: Die Kursrückgänge hatten wenigstens keinen wirtschaftlichen Grund.

PayPal: Nur ein Test?

Andersherum gesagt: PayPal bietet noch immer die Chance, dass die jüngsten Quartalszahlen einen neuen Impuls setzen oder gesetzt haben. Dies wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Die Aktie gilt nach...