PayPal-Aktie: Überraschende Volatilität auf dem Markt

PayPal hat sein erstes Quartalsergebnis für 2023 vorgestellt und konnte einen Anstieg des Nettoergebnisses um 56% auf $795 Millionen verzeichnen. Der Gesamtumsatz stieg ebenfalls um 9% auf $7,0 Milliarden, während die Zahl der Transaktionen und das gesamte Zahlungsvolumen zunahmen. Obwohl PayPal seine Ergebnisprognose marginal erhöhte, fiel der Aktienkurs am Dienstag um rund 12%. Beobachter führen dies hauptsächlich auf die reduzierte Prognose zur operativen Marge zurück, was Zweifel an der Profitabilität von PayPals Strategie aufkommen lässt. Die Prognosen für das laufende zweite Quartal entsprechen nur knapp den Erwartungen der Analysten.

