PayPal-Aktie: Der Tiefpunkt!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal hat am Freitag eine Art von Tiefpunkt erreicht. Die Aktie stürzte um weitere -1,5 % abwärts. Damit ist PayPal nun auf weniger als 55 Euro an den Märkten angekommen. Dies könnte eine Wende darstellen – in eine nicht so gute Richtung.

PayPal: Der Markt lässt sich gar nicht aufhalten

Der Markt lässt sich hier gar nicht mehr richtig aufhalten, haben Analysten angemerkt. Denn innerhalb einer Woche verlor die Aktie von PayPal gleich -9,6 %. Das ist bemerkenswert, insofern aus dem Unternehmen selbst keine belastenden Argumente oder Meldungen kamen.

Im Gegenteil: So hat Sift neue PayPal-Integrationen melden können, wie es hieß. Zudem hat PayPal nun seinen Stablecoin PayPal USD auch auf Venmo verfügbar machen können. Die Verfügbarkeit würde sich zunächst nur auf “ausgewählte Nutzer” beziehen, heißt es. Dennoch: Die Entwicklung...