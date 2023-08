PayPal-Aktie: Steigerung um über 50 % erneut!

In den letzten Tagen hat PayPal an der Börse eine eher unterdurchschnittliche Performance gezeigt. Trotzdem scheinen Analysten für die zukünftige Entwicklung zuversichtlich zu sein. Ihrer Meinung nach könnte es sich bei einem Potenzial von über 50 % lohnen, in diese Aktie zu investieren. Am Montag verzeichnete die Aktie einen geringfügigen Verlust von -0,30 %.

PayPal und Zinsentwicklungen: Wie geht’s weiter?

Die Prognosen für das laufende Jahr sehen durchaus positiv aus. Die weitere Entwicklung PayPals in diesem Jahr hängt jedoch auch stark von den Zinsentscheidungen ab. Nach aktuellen Schätzungen kann PayPal mit einem Gewinn von 3,90 Milliarden Dollar rechnen, was angesichts einer Marktkapitalisierung von 65,20 Milliarden Dollar ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17 bedeutet.

Diese Bewertung ist nicht übertrieben...