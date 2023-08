PayPal-Aktie: Steigerung um 54 %

PayPal konnte am Freitag seine enttäuschende Leistung auf den Aktienmärkten der vorangegangenen Tage stoppen und verzeichnete einen Aufschwung von rund 1,3%. Trotzdem: Im Verlauf der vergangenen Woche fiel der Kurs auf seinen niedrigsten Stand im laufenden Jahr. Dieses Tief hat die Stimmung weiter verschlechtert – außer bei Analysten, die in PayPal etwas zu erkennen scheinen, was dem Markt selbst entgeht.

PayPal: Ein erheblicher Rückschlag!

Die sinkenden Kurse könnten spekulativ darauf zurückgeführt werden, dass die US-Notenbank Fed kürzlich Zinserhöhungen angekündigt hat. Die Inflation ist immer noch nicht so gut unter Kontrolle, wie es sich die Zentralbank wünschen würde. Daher wird erwartet, dass steigende Zinsen zumindest theoretisch schlechtere Geschäftsaussichten für Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen an den...