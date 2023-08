PayPal-Aktie: Starkes Kurspotenzial erwartet!

PayPal hat am Mittwoch einen Anstieg von rund 1 % verzeichnet, was den kürzlich erreichten Tiefstand etwas deutlicher überwindet. Bereits am Dienstag war ein nahezu identischer Aufwärtstrend zu beobachten, der die Investorenstimmung verbessern dürfte. Die Haupttreiber für diese Kursbewegungen sind wahrscheinlich bei den Analysten zu finden, die dem Wert konstant eine starke Position zusprechen.

PayPal: Wer liegt hier richtig?

Die entscheidende Frage bleibt, wer Recht hat – der Markt oder die Analysten mit ihren gewagten Prognosen.

Laut Marketscreener sind die Analysten nach wie vor davon überzeugt, dass das Kursziel des Wertes mehr als 50 % (!) über dem aktuellen Stand liegt. Derzeit liegen die Kurse bei etwa 60 Dollar, während das angestrebte Ziel auf satte 92 Dollar festgelegt wurde. Aus Sicht der Analysten ist also das...