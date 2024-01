PayPal Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Die fundamentale Analyse von Paypal weist auf eine klare Unterbewertung hin, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens mit einem Wert von 17,7 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 56,93. Dies entspricht einem Abstand von 69 Prozent, was Paypal zu einer "Gut"-Empfehlung macht.

Der Relative Strength-Index zeigt ein neutrales Rating für die Aktie von Paypal. Sowohl der RSI7 (32,46) als auch der RSI25 (31,73) deuten auf eine neutrale Einschätzung hin, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in verschiedenen Zeiträumen.

In den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vorwiegend positive Bewertungen und Themen im Zusammenhang mit Paypal veröffentlicht, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Die Analyse ergab 4 positive und 3 negative Signale, was insgesamt zu einer "Gut"-Empfehlung für Anleger führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 64,19 USD, während der letzte Schlusskurs bei 63,08 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 57,15 USD, was eine positive Bewertung für die Aktie ergibt.

Insgesamt wird Paypal basierend auf den verschiedenen Analysen mit einer "Gut"-Einstufung versehen, und Anleger sollten die Unterbewertung und die positiven Signale bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.

PayPal kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PayPal-Analyse.

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...