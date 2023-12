PayPal Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Paypal. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,83 Punkte, was bedeutet, dass Paypal weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 35,87 eine "Neutral"-Bewertung für Paypal.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Paypal in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch Paypal ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Paypal ergibt insgesamt ein "Gut", da 15 positive, 7 neutrale und keine negativen Empfehlungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Paypal liegt bei 90,29 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 47,38 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Paypal im Vergleich zur Branche IT-Dienstleistungen eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,81 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

