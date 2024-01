PayPal Aktie: So geht’s nicht weiter!

Paypal hat in letzter Zeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent verzeichnet, was 5,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen in der Branche "IT-Dienstleistungen" eher unrentabel ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung rund um die Aktie von Paypal wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität im Internet eine starke Aktivität zeigten, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führte. Zudem wies die Rate der Stimmungsänderung für Paypal eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Aktie von Paypal im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,1 Prozent erzielt, was 26,01 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 11,13 Prozent, wobei Paypal aktuell 30,23 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Paypal in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie ebenfalls mit einem "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

