PayPal-Aktie: Schnäppchen, oder Anlegerfalle?

Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) gehörte noch vor wenigen Jahren zu den beliebtesten Aktien am Markt. In der Spitze kostete eine Aktie vor zwei Jahren zeitweise mehr als 300 US-Dollar. Davon ist inzwischen allerdings nicht mehr viel zu sehen. Aktuell bekommt man einen Anteilsschein für nur 58 US-Dollar (Stand 29.09.2023). Zuletzt kostete eine Aktie im Sommer 2017 weniger als heute.

Das wirft die Frage auf, ob der Kurssturz nicht vielleicht zu weit gegangen ist.

Ist der Pessimismus berechtigt?

Denn PayPal ist in der Zwischenzeit stark gewachsen und schreibt heute deutlich höhere Gewinne.

Im Geschäftsjahr 2016 lag der Umsatz bei 10,8 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn je Aktie betrug 1,15 US-Dollar. Bis zum letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz schon auf 27,5 Mrd. US-Dollar in die Höhe geschossen. Der Nettogewinn je Aktie lag bei 2,09 US-Dollar. Allerdings wurde der Gewinn im letzten Jahr durch Abschreibungen auf Beteiligungen belastet. Daher wird das Nettoergebnis in diesem Jahr voraussichtlich einen weiteren riesigen Sprung auf 3,49 US-Dollar machen. Zumindest, wenn das Unternehmen seine eigenen Prognose einhalten kann.

Bisher sieht es in dieser Hinsicht sehr gut aus. Denn schon in der ersten Jahreshälfte lag das Ergebnis je Aktie mit 1,62 US-Dollar deutlich über dem Vorjahreswert.

Der Blick auf die Gewinne zeigt schon deutlich, dass die Aktie heute sehr viel interessanter ist, als noch vor sechs Jahren. Der größte Unterschied ist die Mentalität der Anleger. Damals stieg der Kurs seit Jahren und da wollte man den Zug nicht verpassen. Heute möchte man dagegen lieber nicht ins fallende Messer greifen und lässt die Aktie deshalb lieber links liegen.

Damals musste man aber auch etwa das 50-Fache des Gewinns für eine Aktie zahlen. Gehen wir davon aus, dass die Prognose von 3,49 US-Dollar Nettogewinn je Aktie erreicht wird, bekommt man die Aktie aktuell dagegen schon für weniger als das 17-Fache.

Bei vielen Unternehmen spiegelt der Nettogewinn allerdings nicht annähernd den verfügbaren Cashflow wider. In den meisten Fällen müssen Unternehmen mehr in das laufende Geschäft investieren, als an früheren Investitionen abgeschrieben wird. Dadurch steht nur ein Teil der Gewinne für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Übernahmen zur Verfügung. PayPal gehört aber nicht zu diesen Unternehmen.

PayPal wächst und wächst

Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem frei verfügbaren Cashflow von 5 Mrd. US-Dollar. Das sind mehr als 4 US-Dollar je Aktie! Und diese Milliarden werden komplett für Aktienrückkäufe verwendet. Beim aktuellen Kurs könnten dadurch mehr als 7 % der Aktien vom Markt veschwinden. Wenn die Rückkäufe in dem Tempo weitergehen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Kurs steigt.

Die große Frage ist aber natürlich, was die Zukunft für PayPal bereithalten wird. Der Markt für Zahlungsdienstleistungen ist riesig und wächst kontinuierlich. Zwar hat PayPal jede Menge Konkurrenz in dem Markt. Diese Größe ist es aber auch, die dafür sorgt, dass es genug Platz für mehrere Anbieter gibt. Mit anderen Worten ausgedrückt: PayPal hat sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft.

Aus meiner Sicht besteht kein Zweifel daran, dass PayPal auch in den kommenden 6 Jahren stark wachsen wird. Ob sich der Gewinn ein weiteres Mal verdreifachen wird, ist unmöglich einzuschätzen. Eigentlich spielt es dank des niedrigen Aktienkurses aber auch keine große Rolle, ob sich der Gewinn nun verdoppelt, oder noch stärker steigt. Denn solange es kontinuierlich weiter bergauf geht, wird auch der Aktienkurs früher oder später kräftig steigen. Und die aktuellen Aktienrückkäufe tragen ihren Teil dazu bei, dass das Ergebnis je Aktie schneller steigt, als der absolute Gewinn.

Insgesamt dürfte der Aufwärtstrend langfristig bestehen bleiben. Alles was PayPal also tun muss, ist für seine Kunden attraktiv zu bleiben und die Kosten niedrig zu halten. Schafft man das, wird der Gewinn von ganz alleine steigen und der Aktienkurs früher oder später folgen. Und genau deshalb ist die PayPal-Aktie zum aktuellen Kurs für mich zweifellos ein Schnäppchen.

