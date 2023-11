PayPal-Aktie: Der Run!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

PayPal hat sich aufgemacht: Die Notierungen haben am Dienstag noch einmal einen Aufschlag in höhe von mehr als 2,4 % geschafft. Gegen die zögerlichen Kurse der vorhergehenden Tage hat der Titel damit jetzt die “richtige” Richtung eingeschlagen. Analysten sind ohnehin der Meinung, PayPal habe immens hohe Kursziele verdient. Die Aktie ist mit gut 52,10 Euro aktuell noch im charttechnischen Abwärtstrend, auch wenn die Dynamik in Richtung von 60 Euro weist.

PayPal: Die richtige Dynamik

Die Aktie weist die richtige Dynamik auf – die Notierungen mussten zuletzt bei absoluten (historischen) Tiefstkursen von weniger als 50 Euro um das Comeback über die 50-Euro-Marke kämpfen. Der Titel hat es geschafft: Die Aktie ist zumindest wieder im Rennen um die nächste wichtige Marke. Die Quartalszahlen – die gut ausfielen – sind verarbeitet....