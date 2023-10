PayPal-Aktie: Raus!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal versucht in diesen Tagen, sich mit seiner Aktie aus dem Abwärtstrend zu bewegen. In den vergangenen fünf Tagen vor dem Montag war es bereits um ca. 1,5 % aufwärts gegangen. Am Montag ging die Aktie dann mit einem weiteren kleinen Gewinn von gut 1 % in das Rennen der neuen Woche. Immerhin. Denn PayPal ist an sich noch recht ungünstiger Stimmung.

Die US-Amerikaner sind wahrscheinlich noch immer Opfer der Rahmenbedingungen. Die Diskussion um steigende Zinsen in den USA hält an. Dies hält sowohl Konsumenten davon ab, Kredite zu nutzen als auch Investoren, die Aktie als interessant zu empfinden. Denn steigende Zinsen erhöhen rechnerisch auch die Finanzierungskosten für PayPal. Die Ergebnisse werden leicht schlechter.

Dies scheint Analysten jedoch kaum zu interessieren. Auch zu Beginn des neuen Monats sind die Schätzungen...