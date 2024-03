PayPal-Aktie: Die Prognose!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Aus wirtschaftlicher Sicht scheint die Aktie von PayPal derzeit ausgespielt zu haben. Der Titel verlor zwar am Dienstag rund 2 %. Dies jedoch hat keine wirtschaftlichen Hintergründe, steht zu vermuten. Zumindest war keine bedeutende Nachricht zu sehen. Vielmehr sieht es danach aus, als würde PayPal ggf. auch durch das Warten auf die Zinsentscheidung der US-Zentralbank Fed langsam ausgebremst.

Wann und was entscheidet die Fed?

PayPal als Finanzdienstleister wird ganz sicher auch davon abhängen, wie die Zinsentscheidung in kürzester Zeit ausfällt. Bei niedrigeren Zinsen würden ggf. die Impulse wachsen, PayPal zu nutzen, so jedenfalls interpretiert es der Markt gelegentlich für solche Unternehmen.

Bleiben die Zinsen, wie sie sind, wird der Markt sehr genau lesen, was die Fed dazu sagt – die Stimmung also entscheidet in den kommenden Stunden darüber, wie es mit dieser Aktie rasch weitergeht.

