PayPal: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 83,64 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete PayPal am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,04%, was zu einem Ergebnis von -0,68% in der vergangenen Handelswoche führt. Trotz des neutralen Trends bleibt das Guru-Rating von PayPal unverändert bei 4,19.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 83,64 EUR. Damit könnte sich das Investitionspotenzial um +27,50% erhöhen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Entwicklung.

23 Analysten stufen die Aktie als starken Kauf ein und weitere 10 Analysten empfehlen den Kauf mit optimistischer Sichtweise. Hingegen sehen 14 Experten die Bewertung “halten” als angemessen an.

Insgesamt ergibt dies einen Anteil von +70,21% an Analysteneinschätzungen mit positiver Tendenz. In diesem Sinne sollten Anleger weiterhin...