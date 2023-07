PayPal Aktie: Potenzial bei 82,86 EUR

Nach Einschätzung von Bankanalysten ist die PayPal-Aktie derzeit unterbewertet und hat mittelfristig ein Kurspotenzial von +29,07% auf das aktuelle Niveau. Das Kursziel beläuft sich damit auf 82,86 EUR.

• In den letzten fünf Handelstagen konnte PayPal um +4,07% zulegen.

• 23 Analysten empfehlen einen starken Kauf

• “Guru-Rating” bleibt stabil bei 4,19

Am gestrigen Börsentag fiel die Aktienkursentwicklung von PayPal mit -0,40%. Trotzdem konnten in den vergangenen fünf Handelstagen erfreuliche Ergebnisse verzeichnet werden – insgesamt ein Plus von +4,07%. Diese positive Entwicklung zeigt sich auch in der Meinung der Investoren.

Mehrere Analysten schließen sich dieser Einschätzung an und sehen großes Potenzial für die Aktie. So empfehlen beispielsweise 23 Experten einen Kauf sowie weitere zehn eine optimistische Haltung...