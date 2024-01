PayPal-Aktie: Nur ein wenig schlechter

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de)

PayPal hat am Mittwoch einen kleinen Abschlag hinnehmen müssen. Viel ist es nicht. Dennoch: -0,7 % sind aktuell für die Aktie bedeutend. Der Titel kämpft darum, zurück in den Aufwärtstrend zu gelangen. Die Aktie notiert bei ca. 53,45 Euro. Die Grenze von 60 Euro wäre aus der Sicht von Analysten aktuell wohl die Marke, an der sich ein Aufwärtstrend bemerkbar machen würde.

PayPal: Herabstufung

Weniger ins Gewicht fallen dürfte eine Herabstufung, von der die Rede war. Die Mizuho Securities hat die Aktie von “buy” auf “neutral” nach unten geschickt. Der Titel ist dennoch bei den Analysten – siehe oben – vergleichsweise zuversichtlich bewertet worden. Der Titel ist damit auf dem Weg nach oben, wenn es nur nach Analysten ginge.

Tatsächlich wird die Aktie auch davon abhängen, wie sich die Zinsen entwickeln. Bei fallenden Zinsen gewinnt PayPal tendenziell.

