PayPal-Aktie: Neue Entwicklungen im Blick!

“Tag der Enthüllung”, so war ein Bericht über PayPal am Mittwochmorgen erwartungsvoll vor den Quartalszahlen betitelt. Und diese Enthüllung erwies sich als bitter, wie sich in New York zeigen sollte. Die Aktien des US-Zahlungsanbieters brachen trotz gemeldeter Umsatz- und Gewinnsteigerungen nach Börsenschluss von zuvor 73,20 auf 66,90 US-Dollar ein und fielen bis zum Wochenende weiter ab. Es scheint die Besorgnis über die Gewinnspannen zu sein, die der PayPal-Aktie so stark zusetzt – eine Entwicklung, die von den meisten Analysten nicht vorausgesehen wurde.

PayPal-Aktie verzeichnet wöchentliches Minus von 14 Prozent

Vor einem Jahr lag das durchschnittliche Kursziel für PayPal laut marketscreener.com noch bei 120 US-Dollar; bis Dienstagabend war es auf 94 US-Dollar geschrumpft. Dennoch empfahlen 32 Analysten weiterhin den...