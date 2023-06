PayPal-Aktie: Negativer Zeitpunkt für die Entwicklungen

Das kurzlebige Glück der PayPal-Aktie ist vorbei. Die Papiere des Online-Bezahldienstes fielen Ende Mai auf 58,95 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit Jahren. Doch danach kehrte wieder Leben in die Aktie ein und stieg bis zur Mitte der Vorwoche auf 65,32 Dollar an. Seitdem verliert sie jedoch erneut an Wert. Derzeit notieren die Anteile des US-Konzerns etwas tiefer – möglicherweise auch wegen einer neuen Analystenbewertung zum ungünstigen Zeitpunkt.

Analyst reduziert Kursziel für PayPal

Laut Medienberichten erwartet die britische Investmentbank Atlantic Equities weiterhin Gegenwind für den Zahlungsanbieter und hat ihre Kaufempfehlung für die PayPal-Aktie nun zurückgezogen. Im Zuge der Herabstufung von “Overweight” auf “Neutral” senkte Analyst Kunaal Malde das Kursziel von 90 auf 72 Dollar, berichtet Aktionär.de. Derzeit...