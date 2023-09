PayPal-Aktie: Nahezu 70 Milliarden Dollar Wert!

PayPal erlebte am Dienstag eine leichte Neuausrichtung auf den Börsenmärkten. Die Aktie fiel zuerst um circa 0,5%, konnte sich danach jedoch um rund 0,2% erholen. Dennoch hat die Zukunftsaussicht des Unternehmens jetzt einen erheblichen Aufschwung genommen und es gibt sogar einige bedeutende Kursprognosen.

Allerdings hat PayPal auch am Dienstag noch nicht die nächste finanzielle Hürde von 60 Euro in den frühen Handelsstunden bewältigt. Vielmehr stolpert PayPal derzeit kurzfristig über diese Barriere. Charttechnik-Experten sprechen von einer herausfordernden Phase, doch scheint es möglich, dass zukünftige Impulse für die PayPal-Aktie in den kommenden Wochen und Monaten gegeben sein könnten.

Die entscheidende Frage für PayPal: Wie entwickeln sich die Zinsen?

PayPal profitiert mit seinen Finanzdienstleistungen sicherlich davon,...