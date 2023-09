PayPal-Aktie: Momentaufnahme vor dem Wochenabschluss!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Im Vorfeld des Wochenabschlusses präsentiert sich die PayPal-Aktie mit einer leichten Wertsteigerung von 0,21 %. Mit einem Schlusskurs von 58,14 USD am Donnerstag bewegt sich das Papier dennoch in einer kritischen Zone. Mehrere Indikatoren deuten auf eine anhaltende Bärenmarktdynamik hin. Nicht zuletzt gibt der fallende 200-Tage-Durchschnitt (GD200) von 70,12 USD Anlass zur Sorge. Interessanterweise liegt der Kurs der PayPal-Aktie auch unter dem GD200, was insgesamt als negatives Signal gesehen werden muss. Kurzum, der aktuelle Markttrend zeigt wenig Versprechen für die Bullen.

Analyse des Unterstützungsbereichs

Unterstützungsbereich bei 56,52 USD

Muss halten, um den Abwärtstrend zu drehen

Das fundamentale Sicherheitsnetz für die PayPal-Aktie bildet derzeit der Unterstützungsbereich um 56,52 USD. Sollte dieser Bereich...