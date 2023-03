PayPal Aktie: Marktperformance bleibt hinter den Erwartungen zurück

Die PayPal Aktie wurde am 12. März 2023 bei NASDAQ mit einem Kurs von $68,59 gehandelt. Das Unternehmen ist ein wichtiger Vertreter des Segments Financial Services/Credit Services und bietet seinen Kunden eine Plattform für Zahlungsdienstleistungen an. Die Aktie erfreut sich aufgrund des starken Finanzwachstums und der positiven Prognose unter Investoren großer Beliebtheit. Derzeit wird das Unternehmen mit einem Marktwert von über $80 Milliarden bewertet, was die starke Position von PayPal in der Branche unterstreicht. Anleger sollten sich weiterhin über die neuesten Entwicklungen rund um das Unternehmen auf dem Laufenden halten, um mögliche Handelschancen nutzen zu können.

Branchenvergleich zur Bewertung eines bekannten Unternehmens

Die PayPal Aktie erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 0 Prozent. Im Vergleich zu...