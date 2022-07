PayPal-Aktie: Machen Phishing-Mails dem Aktienkurs Probleme?

Zuletzt setzt sich eine neue Betrugsmasche durch, welche indirekt auch Auswirkungen auf den Kurs der PayPal-Aktie haben könnte. So wurden in den vergangenen Wochen zahlreiche Nutzer mit sogenannten Phishing-Mails angeschrieben. Angeblich hat Paypal Ihnen eine E-Mail zukommen lassen mit dem Betreff: "Informationen zu dem Fall: Zahlenfolge" oder eine ähnliche Variation davon. Die Betrüger weisen in Ihrer E-Mail darauf hin, dass… Hier weiterlesen