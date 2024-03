PayPal Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Der Aktienkurs von Paypal hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,1 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 7,18 Prozent, was zu einer Underperformance von -26,28 Prozent für Paypal führt. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,71 Prozent, wobei Paypal 23,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird zur Bewertung der Aktiendynamik herangezogen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI von Paypal bei 62,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 59,5, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Paypal werden untersucht. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt nur eine schwache Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für Paypal führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Paypal als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 17,77 liegt es insgesamt 71 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen" (62,06). Aufgrund dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

