PayPal-Aktie: Läuten gute Zahlen die Wende ein?

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) hat in diesem Jahr -30% an Wert verloren und viele Anleger fragen sich, wann der Abverkauf bei dem einstigen Highflyer endet. Am Mittwochabend hat der Zahlungsanbieter nun Quartalszahlen präsentiert. Können diese zu einer Erholung beitragen?