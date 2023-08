PayPal-Aktie: Kurze Erfolglosion bleibt nicht bestehen

Am vergangenen Montag zeigte die PayPal-Aktie kurzzeitig Zeichen einer Erholung. Eine mehrere Tage andauernde Abwärtsspirale, die nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen Anfang August einsetzte, schien unterbrochen zu sein. Allerdings war diese Verbesserung nur von kurzer Dauer und seit Dienstag ist das Wertpapier des US-Zahlungsanbieters um etwa acht Prozent gefallen, aktuell notiert es bei 58,71 US-Dollar und erreicht damit einen jahrelangen Tiefpunkt. Der Grund für den Aufschwung am Montag lag in einer wichtigen Personalentscheidung: PayPal hat einen neuen CEO ernannt.

Alex Chriss wird neuer PayPal-Chef

Es stand schon länger fest, dass Dan Schulman (65), bisheriger CEO von Paypal, gegen Ende des Jahres in den Ruhestand treten möchte. Nach sechs Monaten Suche wurde nun Alex Chriss als sein Nachfolger offiziell...