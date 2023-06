PayPal-Aktie: Kursziel und Partnerschaft sorgen für Aufschwung!

Die PayPal-Aktie hat sich in den letzten Handelstagen aus dem tiefroten Bereich erholt und konnte sich stabilisieren. Ein wichtiger Unterstützungsbereich wurde bei rund 60 US-Dollar identifiziert, der den Anlegern Hoffnung gibt. Nun richtet sich der Blick nach oben, wo das erste Kursziel von etwa 71 US-Dollar ins Visier genommen wird. Sogar ein mittleres Kursziel von 95 US-Dollar wird von insgesamt 48 Analysten als realistisch erachtet. Die positive Einschätzung spiegelt das Vertrauen wider, das in die Zukunftsaussichten der PayPal-Aktie gesetzt wird.

Gleichzeitig gibt es auch eine erfreuliche Entwicklung in Bezug auf neue Partnerschaften. Die Repay Holdings Corporation hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie PayPal und Venmo in ihr Angebot an Zahlungslösungen aufnehmen wird. Dadurch können Kunden in verschiedenen Bereichen,...