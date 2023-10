PayPal-Aktie: Das Kursziel sinkt!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die PayPal-Aktie hat den Investoren in der letzten Zeit wenig Grund zur Freude gegeben. Mit einem Schlusskurs von 57,82 USD am Dienstag und einem bisherigen Monatsverlust von -0,91 % stellt sich die Frage, wohin die Reise für die Aktie geht. Jefferies & Co. hat jüngst seine neutrale Einschätzung für den Zahlungsdienstleister bestätigt, jedoch den Zielpreis von 65 auf 60 USD gesenkt. Auch die Trendanalysen untermauern das trübe Bild: Der Kurs liegt deutlich unter den fallenden 200-, 100- und 38-Tagesdurchschnitten, was aus technischer Sicht ein bearishes Signal darstellt.

Kurs: 57.82 USD

GD200: 69.62 USD (fallend)

GD100: 64.39 USD (fallend)

Trendanalysen Zeigen Bärenmarkt

Die technischen Indikatoren sprechen eine klare Sprache. Besonders der 200-Tage-Durchschnitt, der für langfristige Analysen relevant ist, zeigt einen...