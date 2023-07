PayPal-Aktie: Kursziel erfolgreich erreicht!

Die positive Dynamik der PayPal-Aktie setzte sich in den letzten Handelstagen und zu Beginn der Woche fort. Besonders bemerkenswert war der jüngste Durchbruch über ein Niveau von etwa 69,50 US-Dollar, was weiteres Momentum und einen Zielbereich für den Aktienkurs zwischen etwa 73 und 74 US-Dollar signalisierte. Die Umsätze zeigen jedoch eine leichte Abwärtstendenz – daher besteht die Möglichkeit, dass die Erholungsbewegung etwas an Schwung verloren hat. Hinzukommt, dass die Halbjahreszahlen des amerikanischen Zahlungsdienstleisters am 26. Juli erwartet werden.

Eine kurze Atempause vor PayPals finanziellen Zahlen?

Es wäre ein normaler Markttrend, wenn nach dem Erreichen des kurzfristigen Kursziels eine Atempause mit leichten Gewinnmitnahmen folgen würde. Anleger, die auf sehr kurzfristige Gewinne abzielten, könnten ihre...