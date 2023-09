PayPal-Aktie: Krypto-Wunder!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die PayPal-Aktie zeichnet in letzter Zeit ein gemischtes Bild. Während die Aktie in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung zeigt, hinterlässt der langfristige Vergleich einen faden Beigeschmack. Der 200-Tage-Durchschnitt, ein wichtiger Indikator für die langfristige Entwicklung, ist fallend. Ähnlich verhalten sich der 100-Tage- und der 38-Tage-Durchschnitt. Die Trendanalyse, die mehrere Indikatoren einbezieht, deutet ebenso auf eine ungünstige Lage für Bullen hin. Doch PayPal bleibt nicht untätig und hat kürzlich eine Off Ramps-Funktion für US-Kryptohändler hinzugefügt, die den Umtausch von Kryptowährungen in US-Dollar erleichtert.

Kurzfristige Impulse vs. Langfristiger Abwärtstrend