PayPal-Aktie: Krypto-Rettung?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die PayPal-Aktie erlebte in dieser Woche einen Rücklauf. Mit einem Schlusskurs von 61,08 USD am Mittwoch verzeichnet die Aktie einen erheblichen Abschlag von 4,7 % seit Wochenbeginn. Dies trotz der Bekanntgabe, dass PayPal USD, ein Stablecoin, nun auf Venmo verfügbar sein wird. Für Anleger stellt sich die Frage, ob der jüngste Kurssturz ein Anzeichen für strukturelle Probleme ist oder eher eine kurzfristige Volatilität, die durch den innovativen Schritt in den Krypto-Sektor kompensiert werden könnte.

Eintritt in die Krypto-Welt

PayPal USD Stablecoin auf Venmo verfügbar

Genehmigung durch New Yorker Finanzbehörden erhalten

Der PayPal USD Stablecoin markiert PayPals neuesten Vorstoß in die Welt der digitalen Währungen. Zunächst nur für ausgewählte Benutzer verfügbar, plant das Unternehmen eine vollständige Einführung in den...