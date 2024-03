PayPal Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Paypal in der Analyse: Stimmung, Fundamentaldaten und Anleger-Sentiment im Fokus

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kann man bei Paypal über einen längeren Zeitraum interessante Rückschlüsse ziehen. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Paypal in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Paypal weist mit einem Wert von 17,77 ein deutlich günstigeres KGV als das Branchenmittel in der "IT-Dienstleistungen"-Branche auf und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 61,5, was einen Abstand von 71 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. Zuletzt stand auch die Aktie von Paypal im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Paypal. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Paypal derzeit bei 87,4 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 60,34 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -30,96 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 61,03 USD, wodurch die Aktie mit -1,13 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich damit die Gesamtbewertung "Neutral".

