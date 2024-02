PayPal Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Die technische Analyse der Paypal-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage aktuell bei 87,83 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 58,91 USD, was einer Differenz von -32,93 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 61,09 USD, was zu einer ähnlichen Bewertung des letzten Schlusskurses (-3,57 Prozent) und somit zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Ein weiterer Aspekt, der die Bewertung beeinflusst, ist die Stimmung der Anleger. Die Analyse von Kommentaren und Themen auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Reaktionen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Jedoch ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine überwiegend negative Bewertung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur IT-Dienstleistungen-Branche zeigt die Performance der Paypal-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -407642,25 Prozent. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 151557,01 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Die Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Paypal-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

