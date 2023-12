PayPal Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Die Aktie von Paypal wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden 15 Bewertungen als "Gut", 7 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im vergangenen Monat gab es 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Somit wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel betrachtet. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 90,29 USD, was einer Erwartung von 43,13 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 63,08 USD liegt. Basierend auf den Schätzungen aller Analysten wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Paypal im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,42 Prozent erzielt, was 21,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 18,31 Prozent, wobei Paypal aktuell 28,73 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um das Unternehmen konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet. Jedoch war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Paypal für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Paypal auf neutraler Ebene liegt. Der RSI7 beträgt 32,46 und der RSI25 liegt bei 31,73, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine langfristige Einschätzung der Aktie als "Gut", während sie auf kurzfristiger und relativer Basis als "Neutral" betrachtet wird.

