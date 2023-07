PayPal-Aktie: Interessante Aussichten in Sicht!

Trotz der aktuellen Börsenflaute setzt die PayPal-Aktie ihren Erholungskurs aus der vergangenen Woche fort. Die Fortsetzung dieses Trends erfolgt in einem recht gemächlichen Tempo und am Dienstagmorgen stieg die Aktie kurz nach Beginn des Handels nur um 0,58 Prozent an. Dieser leichte Anstieg ist jedoch ausreichend, um den Kurs auf ein sehr interessantes Niveau zu bringen.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels lag der Preis einer PayPal-Aktie bei 62,66 Euro – nicht weit entfernt von den Höchstständen im Juni, welche etwas über 63 Euro liegen. Mit anderen Worten: Das Wertpapier steht kurz vor einem möglichen Durchbruch und viele Analysten sehen dies als gerechtfertigt an.

PayPal: Eindeutig unterbewertet?

Obwohl PayPal einen eher düsteren Ausblick im Rahmen seiner jüngsten Quartalsberichte gab, betrachten viele Experten...