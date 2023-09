PayPal-Aktie: Immer noch um 45% gesteigert!

PayPal ist erneut in den Fokus gerückt. Am vergangenen Donnerstag konnte das Unternehmen einen bescheidenen Gewinn von 0,50 % verzeichnen. Doch der eigentliche Diskussionspunkt ist die Kryptowährungswelt. Jüngsten Berichten zufolge ist Coinbase nun auch über PayPal in Deutschland und Großbritannien zugänglich. Damit bestätigt der Finanzdienstleister einmal wieder seine Leistungsfähigkeit, obwohl sich die Märkte aktuell noch nicht dafür begeistern können – mit Ausnahme der Analysten, deren Prognosen für diese Aktie besonders optimistisch sind.

PayPal: Vielversprechende Perspektiven

Die nächsten Quartalszahlen wird PayPal erst am 6. November vorlegen. Bis dahin dürfte es kaum Veränderungen geben, die eine neue Bewertung von PayPal ermöglichen würden; Investoren müssen daher andere Faktoren berücksichtigen.

Eine davon ist die...