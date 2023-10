PayPal-Aktie: Der Hoffnungskurs!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal hat sich am Freitag mit einem kleinen Gewinn aus dem Börsenhandel verabschieden können. Es ging um 0,4 % nach vorne – immerhin. Der Finanzdienstleister hat damit im Wochenergebnis weder verloren noch gewonnen. Das stärkt diejenigen, die glauben, der Kurs habe bei ca. 55 Euro einen Boden gefunden. Andere verweisen darauf, dass die Kursprognosen für die Aktie von PayPal sogar noch deutlich höher liegen, als sie aktuell sichtbar sind. Mit anderen Worten: Die Aktie habe enorme Kurschancen.

PayPal: Wie weit kann es nach oben gehen?

Dabei fällt zunächst auf, dass der Kurs sich in der vergangenen Woche als widerständig gegen Negativspekulationen gezeigt hat, die auf die Zinspolitik in den USA abstellen. Die Fed, die dortige Zentralbank, hat die Zinsen zwar nicht erhöht. Sie deutete aber an, dass die Phase der Zinserhöhungen...