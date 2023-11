PayPal-Aktie: Die Hoffnung lebt!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal konnte am Dienstag einen kleinen Gewinn verbuchen. Es ging immerhin um fast 2 % aufwärts. Das ist noch kein entscheidender, immerhin aber ein ordentlicher Sprung. Die Aktie kämpft nun darum, die Marke von 50 Euro wieder angreifen zu können. Noch gelingt dies nicht.

PayPal: Heute ist es so weit!

Die entscheidende Botschaft könnte aber bereits heute an den Markt kommen. Immerhin wird Paypal seine Quartalszahlen publizieren. Die Überraschung wird in der Regel ausbleiben, weil solche Unternehmen recht gut beobachtet worden sind. Nur: Die Verluste waren in jüngster Zeit nicht ohne Wirkung. Die Aktie ist dadurch bei in etwa gleichen Rahmenbedingungen günstiger und günstiger geworden.

Nun ist sie klar im Abwärtstrend, wie auch Chartanalysten bestätigen. Mit Kursen von unter 50 Euro ist und bleibt der Wert im klaren...