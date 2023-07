PayPal-Aktie: Hoffnung in Sicht!

PayPal befindet sich allmählich auf dem Aufstieg. Trotz einer geringfügigen Abwärtsbewegung von 0,7% am Dienstag zeigen die US-Amerikaner an den Börsen wieder ein freundlicheres Gesicht. Dies könnte mit einem wichtigen bevorstehenden Ereignis in Zusammenhang stehen.

Vorstellung der Quartalszahlen: Steht PayPal gut da?

Seit einiger Zeit durchlebt PayPal als international bekannter und genutzter Zahlungsdienstleister eine erhebliche Krise an den Börsen. Die Talfahrt begann, als offenkundig wurde, dass die Vorhersagen hinsichtlich der Kundenanzahl bzw. der Anzahl neu eröffneter Konten langfristig nicht eingehalten werden konnten.

Das ehemalige Wachstum hat das Unternehmen nun verloren, trotzdem zeichnen sich gegenwärtig wirtschaftliche Erfolge ab. Es wird geschätzt, dass der Umsatz im laufenden Jahr nahezu 30 Milliarden Dollar...