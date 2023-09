PayPal-Aktie: Hoffnung?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die PayPal-Aktie schloss am Montag bei 58,69 USD, was einen Zuwachs von 1,1 % gegenüber dem Vortag bedeutet. Trotz dieses kurzen Aufatmens scheint die Situation alles andere als rosig. Ein Rückblick auf die letzten fünf Handelstage zeigt ein Minus von 6,9 %, was für Anleger wenig erfreulich ist. Der gleitende Durchschnitt über 10 Tage (GD10) weist eine abwärts gerichtete Bewegung auf, und der Aktienkurs bewegt sich ebenfalls unter diesem Wert. Diese Konstellation signalisiert zumindest kurzfristig einen negativen Trend.

Technische Indikatoren malen düsteres Bild

Kurs : 58,69 USD

: 58,69 USD GD200: 70,36 USD (fallend)

Das charttechnische Bild ist besorgniserregend. Wichtige Indikatoren wie der GD200, der bei 70,36 USD liegt und ebenfalls eine abnehmende Tendenz aufweist, bestätigen den negativen Trend. Dies könnte für PayPal eine Reihe...