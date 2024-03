PayPal Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Paypal beträgt 17 und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 62,88 für "IT-Dienstleistungen" (ca. 72 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Paypal damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Paypal-Aktie beträgt derzeit 30, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 52,34 ebenfalls neutral. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der RSI-Analyse.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 11 positive, 7 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 81,18 USD, was einem Potenzial von 29,99 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ebenfalls überwiegend positive Stimmungen gegenüber Paypal. Anleger waren an 11 Tagen positiv und an 3 Tagen neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Zusammenfassend erhält Paypal auf fundamentaler, technischer und sentimentaler Ebene gute Bewertungen, die auf eine positive Zukunftsaussicht hindeuten.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre PayPal-Analyse vom 15.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PayPal-Analyse.

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...