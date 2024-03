PayPal Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 11 positive, 7 neutrale und keine negativen Bewertungen für die Aktie von Paypal abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im vergangenen Monat wurden 2 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen abgegeben, was die Aktie kurzfristig als "Gut" einstuft. Das mittlere Kursziel für die Aktie beträgt 81,18 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 34,09 Prozent führt und die Einstufung als "Gut" bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 27,32 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Paypal-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis hingegen erhält die Aktie aufgrund des neutralen RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit vermehrt negative Kommentare über Paypal veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt jedoch ein "Neutral"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie aufgrund des Unterschieds zum 200-Tages-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie von Paypal basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.

